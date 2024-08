Ostia nel degrado nasoni curati dalla manutenzione fai da te da parte d’ignoti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 agosto 2024) Aun nasone ha visto una“fai da te” dadi ignoti: ecco com’è stata modificata la fontanella del lungomare Mai come quest’estate,ha vissuto uno stato dicosì fitto in passato. Con gli stabilimenti balneari sempre più in difficoltà con le concessioni per continuare la propria attività imprenditoriale sul tratto costiero, la situazione a pochi passi dalle spiagge preoccupa anche maggiormente. Strade sporche, discariche abusive come al Curvone, bivacchi e soprattutto fontanelle fantasma che non sono utili a nessuno. Alcuni di questi, per offrire un minimo di refrigerio, avrebbero visto una“fai da te” da