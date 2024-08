Nadia Battocletti Ana Barbosu e il bronzo olimpico sfumato per un soffio | cos’è successo a Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) Solo per pochi minuti, l’azzurrae la rumena Anahanno accarezzato il sogno di poter vincere una medaglia, seppur di, ai Giochi Olimpici di. Invece, dopo una decisione dei giudici, il podio è. Con una terribile beffa. In particolare per la ginnasta che ha addirittura festeggiato per qualche secondo, salvo poi scoppiare in un pianto a dirotto quando si è resa conto della “sconfitta”. Meno recriminazioni per la nostra mezzofondista, il cui quarto posto nei 5000 metri è stato già un risultato clamoroso. Ma andiamo con ordine. E cominciamo dalla gara di corpo libero. Nella giornata che ha visto il trionfo di Alice D’Amato alla trave, il podio del corpo libero alla fine recitava primo posto per Rebeca Andrade (Brasile), secondo per la solita Simone Biles (USA), terzo per Jordan Chiles (USA).