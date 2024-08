Mucillagine nelle Marche domande e risposte | come si forma? Si può fare il bagno in mare?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancona, 6 agosto 2024 – Il vero problema di questa estate ha un nome oramai noto a tutti:. Un agglomerato di sostanze organiche prodotte dal fitoplancton che ha interessato tutta la costa centro-settentrionale adriatica. Anche le, dunque, non sono state risparmiate, con gli agglomerati maggiori che si sonoti a Pesaro, all’altezza di Ancona (in particolare il Passetto e le spiagge del Monte Conero), e nella zona del sambenedettese. Conosciamolo più nel dettaglio questo materiale gelatinoso che sta galleggiando da diversi mesinostre acque, visibile a occhio nudo in grosse chiazze color verde-marrone. Spiegato in una conferenza stampa andata di scena oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona da parte di alcuni rappresentanti di Legambiente, che hanno presentato i dati di una analisi sulla qualità dell’acqua valida per la campagna di “Goletta Verde”.