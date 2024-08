Morte di Gianni Perciballe | l’investitore ha tentato di alterare la scena dell’incidente…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Un tragico incidente stradale ha avuto luogo ieri in via del Saraceno, alle porte di Latina, che è costato la vita a, un barbiere di 52 anni molto conosciuto in città. Lo scontro tra il suo scooter e un autocarro in manovra ha avuto conseguenze fatali. Dinamica dell’Incidente L’incidente è avvenuto quando, a bordo del suo scooter, ha urtato un lungo tubo metallico sporgente dal cassone del camion, che stava effettuando una manovra. Il tubo, rimosso subito dopo la tragedia nel tentativo dila, è stato ritrovato successivamente durante un sopralluogo della Polizia Locale. Intervento delle Autorità Grazie all’intuizione degli agenti della Polizia Locale, si è scoperto che l’autotrasportatore, un settantenne, avevadile prove. L’uomo ha confessato, temendo le conseguenze dell’incidente.