Manutenzione dei fossi | il Comune richiama l’attenzione dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) GUBBIO – È statata alla attenzione deil’ordinanza in vigore dal 7 aprile 2015, con la quale vieneto il rispetto di specifici adempimenti per la salvaguardia e la tutela del territorio e dell’ambiente. In particolare entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno è obbligatorio “provvedere alla completa ripulitura deidalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento”, nello specifico alla sagomatura e ripulitura di quelli di scolo, dei tratti intubati, dei tombini ed i ponticelli dei passi carrabili.