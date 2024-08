Le collanine estive preferite dalle celeb da scoprire qui

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Vivaci e luminose, lesono l’accessorio must dell’estate 2024. Dal choker al filo di perline colorate e dalla classica catena alla collana lunga: ecco i modelli estivi di tendenza preferitie come le indossano. Gigi Hadid completa l’outfit composto da bikini a quadretti e shorts in denim con una serie di collane sottili, di lunghezze diverse, del brand Hart. Emily Ratajkowski invece opta per il formato maxi: abbina il vestito con lo scollo a cuore di Revolve e la borsa in maglia metallica di Paco Rabanne a una collana con grande ciondolo in vetro di Gimaguas. Tutte ledellee come le indossano nel video di Amica.