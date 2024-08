L’Atletico Madrid spende 95 milioni per Alvarez il Psg ora ha più bisogno di Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)95per, il Psg ora ha piùdi. È l’inizio del giro dei centravanti? Vedremo. Per ora la notizia è chedi Simeone sborsa 95di euro (75 fissi più 20 di bonus) per portare al Wanda Metropolitano il campione del mondo Julian, 24 anni, che lascia così il Manchester City di Guardiola dove era evidentemente chiuso. È uno strano attaccante, è un attaccante che corre, che pressa, che si danna l’anima. Non ha certo la puzza né è statico. Lo scorso anno è andato in doppia cifra in Premier League (11 gol) e cinque ne ha segnati nelle sette gare di Champions che ha disputato. Con l’Argentina 37 presenze e 9 gol. Ha vinto da titolare la Copa America di quest’anno. I Mondiali invece li ha vinti da subentrante. Di conseguenza il Psg perde un’opportunità gradita a Luis Enrique.