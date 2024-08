Labentia Signa l’antica locuzione latina utilizzata per riferirsi alle stelle cadenti durante il periodo estivo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) L’espressioneè un’anticache i poeti del tempo utilizzavano perdel. Nello spazio dedicatoParole dal Mondo in occasione della notte di San Lorenzo, un’etimologia magica fra scienza e letteratura., i ”segni scivolanti”: lariferitaPhoto Credits: Viaggi.corriere.itL’espressionesignifica, letteralmente, ”segni scivolanti”. Un modo di dire appartenente agli antichi poeti latini, utilizzato in riferimento al fenomeno delle; uno spettacolo sugge malioso che andava a verificarsi, per lo più, nel. Il dieci agosto è da sempre la notte più attesa dell’estate; romanticismo, scienza, astronomia e letteratura si fondano per dar vita a un’atmosfera incantata e fascinosa al contempo.