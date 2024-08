La gioia del padre Giorgio | Il tennis ha restituito a Sara ciò che le era stato tolto dopo l’incubo doping

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Una festa infinita per la prima medaglia d’oro della storia delitaliano. A cento anni dalla prima in assoluto, il bronzo del barone de Morpurgo, e 24 ore appenaquella di Lorenzo Musetti. L’oro olimpico di Parigi 2024 diErrani è veramente storico, in tutti i sensi. La grande passione per lo sport è di casa nella famiglia Errani, con ilpresidente del Circolodi Massa Lombarda, doveha mosso i primi passi con la racchetta in mano. È la vittoria più desiderata dache a 37 anni ha ottenuto l’oro olimpico "Per mia figlia sicuramente sì: per lei l’oro alle Olimpiadi vale più di un grande slam. L’ha sempre detto anche prima di arrivare a giocarselo in campo. Dunque per lei questa edizione dei Giochi era importantissima".