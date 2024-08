Kamala Harris è ufficialmente candidata alla presidenza Usa Tim Walz è il suo vice

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024)si è assicurata formalmente la nomination democratica per ladegli Usa ed ha scelto Timcome suo. L’attualepresidente degli Stati Uniti è quindi diventata la prima donna di colore a ottenere la candidatura da parte di un grande partito.ha incassato il sostegno del 99% dei 4.567 delegati. La votazione si è tenuta virtualmente per cinque giorni, in anticipo rispettoconvention di Chicago. Già quattro anni fa ha tentato la corsanomina. Stavolta, però, la strada è stata spianata dal ritiro del presidente Joe Biden, che aveva ottenuto la vittoria alle primarie di partito organizzate nei mesi scorsi.e Tim(ANSA FOTO) – cityrumors.itUn ritiro preceduto da settimane di pressioni da parte dei democratici nei confronti del presidente.