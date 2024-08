Juventus-Juventus Next Gen amichevole | tv streaming formazioni pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 agosto 2024)Gen è un’e si gioca martedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili, diretta tv e. Consuetain famiglia per ladi Thiago Motta, che all’Allianz Stadium – non a Villar Perosa come avveniva in passato – affronterà laGen di Paolo Montero. Una sconfitta e un pareggio (3-0 con il Norimberga e 2-2 con il Brest) finora per i bianconeri: più che per il gioco espresso la “nuova” Signora ha fatto notizia per le esclusioni eccellenti, che si traducono in chiari indizi di mercato. Thuram e Vlahovic contro il Brest – Il Veggente (Ansa)Quella più sorprendente – ma in realtà non più di tanto – è stata la mancata convocazione di Federico Chiesa, ufficialmente in vendita dopo le trattative naufragate per il rinnovo del contratto.