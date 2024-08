Ilary in total black Rebecca infuocata | i look dell’ultima puntata di Battiti Live

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 6 agosto 2024) Cala il sipario su Cornetto. L’edizione 2024 del festival musicale è andata in onda per la prima volta su Canale 5. Due i conduttori sul palco:Blasi e Alvin. Questa coppia della tv è ormai rodata, con loro il successo è garantito.Staffelli ha invece ricoperto il ruolo di inviata nel pubblico: frizzante e cool, ha conquistato il cuore dei giovanissimi in piazza e del pubblico a casa. Ecco idei protagonisti per la serata di chiusura.Blasi in neroBlasiSpigliata, divertente, allegra:Blasi si è rivelata la conduttrice perfetta per questa edizione di Cornetto. La Blasi ha saputo intrattenere i telespettatori con il suo piglio unico. Tra una hit e l’altra, non sono mancate le chiacchierate con i cantati sul palco e, ovviamente, i botta e risposta con Alvin.