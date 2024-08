Il Mantova vuole brindare in Coppa Italia anche a Lecce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – La vittoria in casa della Torres ha lasciato albuone sensazioni ed una preoccupazione. La squadra di mister Possanzini potrà giocarsi le sue carte nel primo turno dilunedì 12 agosto a. Lo farà non solo con l’entusiasmo di poter sfidare una rivale di serie A, macon la fiducia che la prima prova stagionale ha confermato, come ha sintetizzato Simone Trimboli, che a Sassari si è preso la soddisfazione di siglare il primo gol stagionale dei biancorossi: “Abbiamo grande voglia di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno con il mister, con idee innovative per il calciono. Proprio per questo, pur ribadendo il massimo rispetto per il, se riusciamo a fare il nostro gioco, possiamo mettere in difficoltàuna formazione di serie A”.