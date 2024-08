Il galateo del viaggio in auto sostenibile 10 consigli utili

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 agosto 2024) Il road trip oggi diventa sempre più “gentile” nei confronti dell’ambiente e, allo stesso tempo, desiderato da grandi e piccini per vivere momenti di socialità con stile Estate means viaggi, sole, mare, chilometri e macchine su e giù per l’Italia e l’Europa: in vista dell’ormai prossimo esodo estivo tornano in auge i “trip by car” che risaltano come fonte d’ispirazione per film iconici, come “Tre uomini e una gamba”, “Sole a Catinelle” e “Un sacco bello”, e canzoni indimenticabili come “Road Trippin’” dei Red Hot Chili Peppers. Al giorno d’oggi, però, a causa dell’inquinamento e dell’impatto ambientale dell’industriamobilistica, il settoremotive e, di conseguenza, gli spostamenti via macchina vengono ricollegati anche alla sostenibilità e alla cura del Pianeta.