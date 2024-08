Il Colpo di Mezzanotte Gudmundsson e De Gea avanti Tessmann si sblocca?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 - Dal caso Gonzalez a-De Gea, i due nomi caldi del mercato in entrata. Mentre Tannersi allontana sempre di più dalla Fiorentina. Questa, in sentesi, l'ultima giornata del mercato viola. Partiamo dal trequartista islandese del Genoa, per il quale il ds viola nelle ultime ore ha fatto un passo verso i rossoblù. Aumentato leggermente il valore del prestito oneroso (7 milioni) e contestualmente si è abbassato a 18 milioni l’eventuale obbligo di riscatto. E’ attesa la risposta del Genoa in queste ore, forse già durante la notte: ok definitivo o leggera controproposta. Manca ormai però veramente poco all’accordo definitivo. Poi resterà solo da limare qualcosa sulle condizioni che dovranno trasformare il prestito in obbligo di riscatto.