I PAINKILLERS escono con bye bye

(Di martedì 6 agosto 2024) Isono fuori con “bye bye” che rappresenta il sottile confine tra un arrivederci ed un addio. Fuori icon “bye bye” Ipresentano “bye bye”, la loro nuova traccia. Cosa rappresenta? Questo brano è un saluto frivolo e ironico che il protagonista e la persona amata continuano a scambiarsi e non sancisce una fine, ma lascia tutto in sospeso. Nonostante i loro ripetuti tentativi di separarsi, finiscono sempre per riunirsi, affidando le loro vite al destino. La canzone è arricchita da una serie di parallelismi con il film “Forrest Gump”, richiamato anche nell’artwork del singolo. I protagonisti vivono un amore intenso e autentico, ma al contempo inafferrabile, rimanendo solo “due cuori nel posto sbagliato”.