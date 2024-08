Gros-Pietro Intesa San Paolo | L’affidabilità dell’Italia oggi è un valore aggiunto per l’Europa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) “L’Italia ha un innegabile vantaggio. La nostra economia è sempre stata caratterizzata da un’elasticità, da un’elevata flessibilità e soprattutto da una rapida risposta, dovuta proprio all’imprenditoria italiana, che sono diffuse in misura maggiore rispetto ad altri Paesi. Non siamo caratterizzati da grandissime imprese ma da un gran numero di imprese e soprattutto di voglia di fare impresa, anche nel Mezzogiorno che sta recuperando in modo costante livelli di crescita importanti e significativi per l’intero Paese. Lo dicono i dati: l’Italia va meglio della Germania. E, se mi permette, anche i dati della semestrale del gruppoSan, i migliori di sempre, confermano questa positività del Paese. Sono dati che non cascano dal cielo ma i risultati di una Banca attiva, essenzialmente in Europa e in Italia, anche se siamo presenti in tutti e 5 i continenti.