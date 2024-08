GPS 2024 | servizio senza titolo non dà punti laurea triennale propedeutica alla specialistica non dà punti titoli non dichiarati non si aggiungono

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 6 agosto 2024) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio/26: gli Uffici Scolastici tentano di mettere ini sulle i affidando alle scuole polo la valutazione delle domande pervenute entro lo scorso 24 giugno. E' quanto mai necessario avere degli elenchi corretti per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, occupare una posizione anzichè quelle successive può essere determinante in relazione alle scelte effettuate per le max 150 preferenze in asdi disponibilità pubblicate. E quindi la responsabilità dell'Ufficio Scolastico aumenta. L'articolo GPSnon dànon dànonnon si