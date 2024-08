Giada Piovani i sogni di una giovane aspirante attrice

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 6 agosto 2024), idi unaUnadiciassettenne tra la psicologia e il sogno del grande cinemaha diciassette anni e viene dalla provincia di Viterbo. Ama studiare psicologia, ed è in quest’ambiente che per il momento vede collocato il suo futuro, come insegnante o psicologa. Diciamo per il momento, perché apiacciono i colpi di scena e si riserva di cambiare idea in futuro. Tra le sue passioni, per esempio, c’è anche il mondo dello spettacolo, che ha da poco iniziato a coltivare, nel sogno di sfondare nel grande cinema., perché vuoi entrare nel mondo dello spettacolo? «Amo follemente la recitazione. Anche se non ho mai fatto corsi, sono attratta da questo mondo. In passato sono sempre stata molto timida e la sola idea di salire su un palco mi terrorizzava. Oggi sono pronta, perché ho superato questa paura.