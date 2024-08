Geri Halliwell | da icona pop a lady senza dimenticare Ginger Spice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono gli anni Novanta, e le bambine e adolescenti di mezzo mondo hanno (quasi) un solo hobby: riunirsi in una cameretta per provare le coreografie delleGirls. A questo passatempo si accosta, naturalmente, un dubbio amletico riguardo l’assegnazione dei ruoli. Con buona pace di Victoria Beckham e delle due Mel, le due più ambite sono sicuramente la bionda e innocente Emma “Baby” Bunton e poi lei, l’esplosiva. Nota come, nomignolo derivante dalla sua iconica chioma fulva, è forse la più riconoscibile tra le cinque, grazie ai suoi capelli e all’indimenticabile Union Jack Dress, sfoggiato su palcoscenici e copertine. Il quintetto inglese è il simbolo del girl power e del pop leggero ed energico tipico di quegli anni, oltre che una macchina da soldi in apparenza inarrestabile.