Gasiorowski chiude le porte a una cessione | Sto bene al Valencia

(Di martedì 6 agosto 2024)è uno dei profili visionati dall’Inter per quanto riguarda il ruolo di centrale a sinistra di piede mancino, cresciuto nel settore giovanile dele fresco vincitore dell’Europeo Under-19 con la Spagna. Al Chiringuito ha parlato del suo futuro. PRIME DICHIARAZIONI –fresco vincitore del campionato europeo Under-19 con la Spagna, esprime così la sua emozione: «Sono molto felice di aver vinto il titolo dell’Europeo con la Spagna Under-19. Abbiamo fatto un’ottima competizione, abbiamo meritato la vittoria soprattutto in finale».chiuse per il futuro, parola al difensore SUL FUTURO –non pensa a una, la testa è tutta sul presente e al suo: «Altri club interessati a me? Io qui asto molto, mi trovoqui, mi sento a mio agio e sento la fiducia del club.