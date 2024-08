Galbusera accordo raggiunto sul contratto per gli stagionali | più tutele e meno precariato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Vellezzo Bellini (Pavia), 6 agosto 2024 – Forse per la maggior parte di noi alle prese con le elevate temperature, il panettone è ancora lontano e lo è ancora di più la colomba che arriva sulle nostre tavole nel periodo di Pasqua., invece, guarda avanti e ha sottoscritto undi gestione dellatà nel sito produttivo di Vellezzo Bellini. L’sottoscritto da Fai Cisl, Flai Cgil e Uil impegna la società ad utilizzare per la campagna dei prodotti da ricorrenza (panettoni e colombe appunto) lavoratori e lavoratrici assunti con contratti di lavoro stagionale e non più in somministrazione. L’obiettivo è aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro.