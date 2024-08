Follia Senna | saltano gli allenamenti perché è inquinata ma le gare di nuoto con Paltrinieri si faranno La decisione paradossale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Ci risiamo. Alle Olimpiadi di Parigi, purtroppo, il tema del giorno (e dell’intera edizione) continua a essere l’inquinamento e l’impraticabilità della. A far riflettere, ora, è il paradosso che incombe sulla figuraccia più grande di questi Giochi: gliin programma oggi – martedì 6 agosto – sono stati annullati (la quinta sessione sospesa, per l’esattezza)l’acqua è stata ritenuta “non adatta per nuotare“, ma lesi. Infatti, secondo le dichiarazioni del Comitato organizzatore, laè tornata “balneabile” in pochissimo tempo. Dopo il triathlon anche gli atleti in gara per ilin acque libere sono in balia di alcune decisioni che hanno provocato, oltre alle polemiche, anche diversi problemi di salute tra gli atleti.