Disturbi alimentari il centro è fermo

(Di martedì 6 agosto 2024) La Regione Lombardia conferma il finanziamento per la realizzazione delspecializzato nel trattamento deila cui ubicazione sarà all’interno degli spazi del vecchio ospedale che si affaccia su piazzale Cappuccini a Casalpusterlengo. Di fatto, però, riconosce nel contempo che il cantiere è in forte ritardo. Infatti, l’Asst di Lodi del direttore generale Guido Grignaffini (nella foto) ha presentato alla Direzione Generale Welfare regionale la richiesta di proroga dei tempi di avvio lavori per un intervento che ha già beneficiato di un finanziamento di cinque milioni e 500 mila euro. Infatti, la scadenza inizialmente per la consegna dei progetti sarebbe stata in queste settimane, termine che, se non rispettato, ne avrebbe comportato la decadenza.