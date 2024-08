Cosa è Threat Matrix l’IA che protegge gli atleti delle olimpiadi online

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 agosto 2024) Insulti, molestie e persino minacce di morte: il lato oscuro dei social media non risparmia i campioni dello sport, accompagnando il fervore dei tifosi con una scia di abusi. In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ancheè scesa in campo per salvaguardare glidal cyberbullismo e dalle molestie. Secondo una stima del Comitato olimpico internazionale (Cio), legenereranno oltre mezzo miliardo di post sui social media, senza contare i commenti. Monitorare e analizzare manualmente una tale mole di contenuti sarebbe un’impresa impossibile per qualsiasi team umano (pur dedicando un secondo a ciascun post, servirebbero sedici anni per leggerli tutti). Sotto i riflettori più di 15milae 2mila ufficiali di gara, esposti a un serio rischio per le loro prestazioni e la salute mentale.