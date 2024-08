Ci mancava Zaki gli insulti choc contro gli ebrei | Popolo demoniaco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. La massima resa immortale dalla sontuosa mente di Cicerone racchiude un concetto profondo, ma palpabile che, evidentemente, Patricknon sembra conoscere. In un solo tweet, il novello paladino della sinistra nostrana è riuscito nell'arduo compito di usare parole orrende nei confronti di uno Stato amico dell'Italia, Israele, e, al tempo stesso, avverse alla nazione che lo ha prima salvato e poi adottato. «Una bambina palestinese viene bruciata viva dopo un attacco aereo israeliano su un edificio che ospita civili sfollati. Tutto ciò che sua madre può fare è stare seduta lì e guardare, che Dio maledica la loro specie demoniaca questo sarà in prima pagina sui giornali italiani?? No perché non è ucraina o israeliana, è solo una povera bambina palestinese come 15.