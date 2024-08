Chiamata in extremis alle Olimpiadi troppo tardi per perdere peso senza rischi | Emanuela Liuzzi non gareggia nella lotta libera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Esclusa dperché al di sopra dei parametri consentiti. Era stataina Parigi, mapere per poterredovrà rimandare il proprio debutto ai Giochi. A causa di una comunicazioneva circa il ripescaggio, latrice non avrebbe fatto in tempo a calare disecondo i termini: per rientrare nei -50kg,non avrebbe potuto rispettare il rigido protocollo a tutela della atlete previsto dalla direzione tecnica e dallo staff medico. La federazione, infatti, metto al primo posto la salute e il benessere eavrebbe dovuto seguire un percorso di dimagrimento estremo che sarebbe stato nocivo per il suo corpo.