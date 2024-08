Ceccon | Phelps è sempre stato bene al Villaggio? Non credo che abbia mai vissuto le mie condizioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024): «al? Nonchemaile mieintervida Repubblica per la foto che lo ha immortalato mentre dormiva ai piedi di una panchina. Ormai anche perlei è il nuotatore che dorme.: «Si vede che non tutti i mali vengono per nuocere. Però vorrei spiegare, perché ci hanno ricamato in troppi. La staffetta 4×100 misti era andata male, ero arrto, volevo stare solo, sono fatto così, lo dico con il massimo rispetto, volevo isolarmi. Mi ero svegliato all’alba, alle sei, ero stanco, io di pomeriggio a casa facciouna siesta. Cosi mi sono sdraiato accanto alla panchina, all’aria aperta. Volevo riflettere in santa pace, non era una mica una protesta». Lei haavuto difficoltà a prendere sonno.«Sì, ho pensieri. Soffro ad addormentarmi, mi aiuto con delle sostanze naturali.