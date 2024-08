Capri occhi puntati sul mega yacht dello sceicco di Abu Dhabi Ecco ‘Blue’ il gigante di 40 cabine e super discoteca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Napoli, 6 agosto 2024 – Undi 160 metri ha invaso le acque di. Nessuna paura, nessun mostro alla Loch Ness, ma un enorme e lussuoso panfilo appartenente allodi AbyMansour bin Zayed Al Nahyan.– questo il suo nome – è diventato ben presto attrazione per turisti e curiosi che, secondo la regola del ‘guardare ma non toccare’ si sono scattati decine di foto davanti allo scafo. Al suo interno,custodisce 40, due eliporti, quattro ponti, piscine e una grande. Il costo è da capogiro: 590 milioni di euro all’acquisto, a cui si aggiungono 50 milioni per mantenerlo operativo. Certamente non un problema per lo: vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e dirigente di diverse grandi aziende – nonché proprietario del Manchester City – conta su un patrimonio di 38 miliardi.