Campo di calcio | iniziati i lavori a Vismara

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo i danni subiti a causa dell’alluvione del 2023, sonodi riqualificazione deldadie della messa in sicurezza del fosso della Badia. Un doppio intervento nel quartiere, che durerà circa tre mesi, per un investimento di circa 700mila euro il primo e 40mila euro il secondo. "Opere che permetteranno di rigenerare, contenere e difendere una delle aree dipiù tra le più fragili della città in caso di maltempo", spiegano il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni e allo Sport Mila Della Dora e quello alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, durante il sopralluogo al cantiere. I fondi per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Liri provengono in parte da risorse comunali e in parte dal bando "Sport e Periferie".