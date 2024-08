Calciomercato Milan Geoffrey Moncada cambia il futuro di Alexis Saelemakers La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024)ildi: il belga ha convinto Fonseca e adesso può partire solo peradesso può restare davvero al. Dopo le parole di Paulo Fonseca, che avevano “blindato” il belga, adesso i rossoneri stanno pensando di trattenere l’esterno classe 1999 anche per la prossima stagione, dopo le convincenti prestazioni sfoderate nelle amichevoli pre-campionato contro Manchester City e Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe deciso di non considerare Saelemaekers come un giocatore in uscita.