Arrampicata sportiva Matteo Zurloni | Oggi ho fatto il mio giovedì con serenità darò il massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Un grandesi è qualificato per i quarti di finale del torneo olimpico di speed nell’a Parigi 2024. Il campione del mondo della specialità ha primaritoccato il primato europeo nelle qualificazioni in 4?94, per poi superare nelle eliminatorie il cinese Long Jinbao. Dopodomani andrà a giocarsi le medaglie. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Eurosport: “Ci sono tante sensazioni contrastanti, sicuramente c’era un pochino di tensione prima della prima salita, però è stato strano, perché mi sentivo anche un po’ come a casa. La tensione non era esagerata, mi sentivo come appunto se stessi facendo la Coppa del Mondo, alla fine la parete è quella e quello che devo fare è sempre uguale”. Prosegue: “Questo mi ha permesso di stare più tranquillo e fare il mio. Sono contentissimo di aver abbassato il record europeo.