Arbitri nuovo incarico per Volpi dopo lo stop L’ex fischietto adesso si occuperà del Var

(Di martedì 6 agosto 2024)ruolo per Manueloriginario di Città della Pieve, ma socio della sezionedi Arezzo, resterà nell’organico dell’AIAle dimissioni. A seguito del corso di qualificazione svolto presso il Centro VAR di Lissone per l’immissione nel ruolo di Video Match Official,è risultato idoneo per andare a rivestire questoruolo insieme a Niccolò Baroni (Sezione di Firenze), Giacomo Camplone (Sezione di Pescara), Matteo Gualtieri (Sezione di Asti), Daniele Minelli (Sezione di Varese). La deliberaverrà sottoposta a ratifica del Comitato Nazionale alla prima riunione utile.aveva deciso di rassegnare le proprie dimissioni in "diretta" tramite i propri canali social al termine dell’incontro di serie B da lui diretto tra Cremonese e Pisa disputato il 3 maggio scorso.