Al telefono alla guida E con la marijuana nell’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Dcon il cellularedenuncia per possesso di stupefacenti, il passo è breve. Lo dimostra la vicenda capitata la settimana scorsa a un trentasettenne residente fuori città, fermatorotonda di ingresso dell’aeroporto Marconi in via del Triumvirato da una pattuglia del reparto Navile della polizia locale. Durante la contestazione del verbale, gli agenti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’abitacolo del veicolo, ma il conducente ha negato di essere in possesso di droga. Poco dopo però, l’uomo ha consegnato spontaneamente agli operatori un involucro contenente 1,40 grammi di. Gli agenti, a questo punto, hanno richiesto la perquisizione del veicolo con l’ausilio dell’unità cinofila e di un ufficiale.