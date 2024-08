Accadde oggi 6 agosto | Alessandro Vitali ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) 6edCi sono giocatori, partite e gol che non hai potuto vedere per motivi anagrafici, ma che restano nella storia non solo della squadra per la quale fai il tifo. Hai letto e sentito parlare di loro per vari motivi.. I supporters del Napoli ad esempio sanno chi è stato (anche). Mise a segno, il 6 dicembre 1959, la prima rete nell’impianto di Fuorigrotta, contro la Juventus. Ma non solo, considerato che qualche mese prima era stata sua l’ultima realizzazione allo stadio Collana, contro il Vicenza (come hanno ricordato Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro nel volume ‘Il Napoli dalla A alla Z’).nacque il 6del 1934 edavrebbe compiuto novant’anni. In Serie A giocò anche con Milan, Alessandria e Varese. GLIEROIDELCALCIO.