Violenta lite tra familiari per le fioriere | zio in prognosi riservata e nipote arrestato

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnatra duefinisce nel sangue, con lo zio gravemente ferito e ilper tentato omicidio. E’ accaduto a Giugliano in Campania, in località Varcaturo, in una villetta bifamiliare: a innescare il litigio, maturato in clima di vecchi dissidi e rancori, la collocazione di alcune. E’ tarda sera quando un’auto si schianta contro il cancello di quella villetta bifamiliare. Alla guida c’è il 45enne che condivide quella residenza con lo zio. L’inferriata è distrutta, stessa sorte per le. Lo zio 62enne accusa ildi aver compiuto intenzionalmente il danno, e grida le sue accuse affacciato al muro di cinta. La discussione degenera quando il– secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri – afferra un palo di legno di 2 metri e mezzo e lo colpisce più volte, ferendolo in modo grave.