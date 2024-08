Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)DEL 5 AGOSTOORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, LA CIRCON è REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA è IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO NEL REATINO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA SALARIA, A VASCHE, CIRCONE REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral