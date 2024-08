Velasco | Tutti parlano di Khelif io avrei più sospetti sui fisici di altri atleti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Julio, ct della pallavolo femminile, alle Olimpiadi sta facendo benissimo: tre partite, tre vittorie con un 3-0 finale alla Turchia che proprio non immaginava. Anche nell’intervista al Fogliorifugge la banalità. «Stiamo lavorando per crescere costantemente come singoli e come squadra. Abbiamo imparato anche uno dei miei concetti fondamentali: in campo si può soffrire ma non subire. E nei momenti importanti, quando c’era da soffrire non abbiamo subito, come nel primo set con l’Olanda o nel terzo con la Turchia. Non ci dobbiamo nascondere, nessuno crede che un quarto di finale dentro fuori sia una partita come le altre. Sarà una partita dove la troppa motivazione non deve diventare ansia perché se pensiamo solo di spaccare il mondo rischiamo di perdere lucidità». Il parco Giochi olimpico sta vivendo un momento particolare per lo sport femminile.