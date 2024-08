Vela | Benini Floriani accede alla Medal Race del laser femminile alle Olimpiadi Bouwmeester è già oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è già una certezza ancor prima di disputare la. La fuoriclasse Maritha vinto la medaglia d’oro nella, specialitàdi Parigi 2024. Il risultato, già nell’aria da giorni, è stato certificatofine delle nove regate in programma (la decima è stata cancellata per mancanza di vento), dove la neerlandese ha guadagnato una quantità di punti ormai imprendibili davversarie. Di fatto aè bastata solo la ventesima casella (scartata) ottenuta nel nono round per mettere le mani sul metallo più pregiato e per conquistare la sua quarta medaglia olimpica dopo l’argento di Londra 2012, l’oro di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020.