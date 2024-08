Un tuffo rinfrescante nel Lario L’ultimo per Raul Hinostroza sessantottenne di Pregnana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un’altra vittima del lago: undiche si è immerso per poi sparire sott’acqua è stato recuperato e portato in ospedale, ma è poi deceduto. Ieri mattinaVictor Javier, pensionato di origine peruviana diMilanese, 68 anni, è annegato nel, a pochi metri dalla riva della sponda occidentale del ramo lecchese, tra Valbrona e Onno di Oliveto. Era accampato con moglie e alcuni familiari sulla piccola spiaggia sotto la Lariana. Intorno alle 11 si è immerso per rinfrescarsi, ma in pochi istanti è sparito, sotto gli occhi della moglie, forse per un malore, magari provocato dallo shock termico, oppure perché si è spinto dove non toccava. "!", ha gridato la moglie, soverchiando il vociare degli altri bagnanti, che hanno intuito quanto stava accadendo e lanciato l’allarme.