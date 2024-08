Trento si rompono le acque in autostrada Donna partorisce nella piazzola di sosta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Domenica pomeriggio, 4 agosto, un evento sorprendente ha scosso la trattale tra Rovereto e. Unain viaggio con il marito ha dato alla luce una bambina in unadisulla A22. Tutto è iniziato quando, improvvisamente, le si sono rotte lementre erano in auto. Senza altra scelta, hanno dovuto fermarsi lungo la strada.Leggi anche: Scontro tra furgoni sull’A1: uomo di 43 anni muore schiacciato tra le lamiere Il marito ha chiamato immediatamente i soccorsi, e la segnalazione è arrivata alla sala operativa dell’alle 15:59. In pochi minuti, una pattuglia della Polizia Stradale è arrivata sul posto per assistere i neo-genitori. La piccola Olimpia è nata prima ancora dell’arrivo dell’elisoccorso, che era stato allertato per l’emergenza.