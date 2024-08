The Last of Us | Stagione 2 un breve teaser trailer mostra alcune scene inedite della serie TV

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 5 agosto 2024) HBO Max ha pubblicato proprio in queste ore un nuovodi Theof Us2, consentendo in questo modo ai fan di dare un’occhiata adsequenzetratte direttamente da questa nuova tornata di episodiTV, che ricordiamo verranno rilasciati nel corso dell’anno prossimo, il 2025. Precisiamo immediatamente che nonostante il filmato in questione sia decisamenteè possibile avere un assaggioseconda season dello show televisivo, con la produzione che ha deciso dire in pochi secondi alcuni dei personaggi più importanti del secondo capitolofranchise targato Naughty Dog.