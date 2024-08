Raoul Bova operato d’urgenza al ginocchio annulla tutti i suoi impegni di lavoro | Ho dovuto anticipare l’intervento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Apprensione e paura per. Infatti l’attore è statoale non ha potuto presentare all’evento del Magna Graecia Film Festival. Come ha spiegato in un videocon la gamba fasciata steso a letto, era in previsione un intervento chirurgico all’ospedale Gemelli di Roma , ma dopo il suo impegno lavorativo di gala. Ma una seria di circostanze hanno costretto l’attore ad. “Un saluto ae un grande abbraccio, spero che stiate bene – dice-. Purtroppo sono qui a Roma, mi hanno appena dimesso per un intervento alche avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l’operazione l’ho dovuta”. L'articoloaldi: “Ho” proviene da Il Fatto Quotidiano.