Pnrr | Bonelli ' propaganda governo Meloni è sconnessa da realtà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni di Tommaso Foti sull'erogazione della quinta rata delnon sono altro che. Ilesulta per l'arrivo degli 11 miliardi di euro dall'Unione Europea, ma laè ben diversa: lo stato di avanzamento delè fermo al 37% del cronoprogramma complessivo. Questo non è motivo di celebrazione, ma di seria preoccupazione. Invece di vantarsi, ildovrebbe fare i conti con i propri fallimenti". Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo. "Le risorse delrappresentano un'opportunità unica per affrontare le criticità strutturali del nostro Paese, ma la loro implementazione è ostacolata da ritardi e inefficienze inaccettabili.