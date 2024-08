Parigi 2024 volley maschile calendario semifinali con l’Italia | date orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il programma delledialle Olimpiadi di: ecco di seguito le, glie le informazioni su diretta tv e streaming delle partite. Gli azzurri sono riusciti a volare in semifinale dopo aver battuto in rimonta il Giappone in modo clamoroso: i ragazzi di Fefé De Giorgi adesso si trovano tra le migliori quattro e ci sono ancora speranze di poter spezzare la maledizione che non ci ha mai visto conquistare un oro olimpico. Andiamo allora a scoprire la programmazione completa. TABELLONEE PROGRAMMAsfiderà una tra Germania e Francia ao ancora da definire (alle 16 oppure alle 20) di mercoledì 7 agosto. La finale, invece, si terrà sabato 10 agosto alle ore 13, quella per il bronzo, invece, venerdì 9 agosto alle ore 16.