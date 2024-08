Parigi 2024 Imane Khelif | Basta bullismo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) La pugile, da giorni è al centro delle Da giorniKelif è sulla bocca di tutti. Nata donna, ma spacciata in maniera errata per trans ha parlato e chiesto di smettere con gli attacchi a suo carico. Kelif ha spiegato: “col, ha conseguenze devastanti: può distruggere le persone. La mia famiglia a casa è preoccupata, in Algeria”. L’ha detto l’atleta intersex all’emittente Sntv. Leggi anche: Eterna Sara Errani: è Career Golden Slam a 37 anni “La sento due volte a settimana, spero non siano troppo profondamente feriti da tutto questo. Vincere l’oro sarebbe la mia miglior risposta”.era stata esclusa dai Mondiali dall’Iba dopo un test del Dna, ma è stata poi ammessa ai Giochi Olimpici dal Cio. “Rivolgo un appello a tutte le persone del mondo – dicenell’intervista alla tv americana -.