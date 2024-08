Parcheggio abusivo spa l’inchiesta dei carabinieri | un’industria da migliaia di euro al giorno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ihanno ricostruito il quadro e l’attività del “spa”,criminale dadial. Da inizio anno idel comando provinciale di Napoli hanno elevato 323 denunce. Parliamo di quasi 2 parcheggiatori abusivi al. “Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi – si legge in una nota dell’Arma – a primo acchito a molti può apparire erroneamente come usanza, uso e costume di un’illegalità diffusa. Ma in realtà c’è molto di più e non si tratta di banale pseudo folclore di una città ricca di arte, cultura e tradizione”. “spa”,deiFOTO) – cityrumors.itSi tratterebbe, insomma, di una vera e propria industria che coinvolge anche i clan di camorra di Napoli.