Openpolis | Una famiglia con bimbi su tre non può permettersi una settimana di vacanza Tra quelle con tre figli il 45% resta in città

(Di lunedì 5 agosto 2024) Vacanze vietate per unasu tre con uno o due. Nelle settimane in cui sembra che tutti siano sulle spiagge o a rilassarsi in qualche baita in montagna, c’è chi in Italia è costretto a rinunciare a partire perché non se lo può permettere. E non sono pochi: il 30% delle famiglie con uno o duee il 45% con almeno tre pargoli. A denunciare la situazione sono i dati diffusi dae Save the Children. Per molti minori che vivono in condizioni di svantaggio socioeconomico i mesi di giugno, luglio e agosto non rappresentano un’opportunità di svago di qualità né di stimolo educativo, perché i genitori non hanno le risorse economiche persoggiorni fuori dalla propriao per svolgere attività ricreative, quali sport, arte, musica.