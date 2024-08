Olimpiadi 2024 Senna inquinata | malati anche due triatleti svizzeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Due, Simon Westermann e Adrien Briffod, hanno accusato sintomi di un'infezione gastro-intestinale durante ledi Parigi. I due atleti non hanno partecipato alla gara a squadre mista di triathlon, dove la Svizzera si è piazzata al settimo posto, dietro l'Italia che è arrivata sesta. Sylvain Friedelance ha sostituito Westermann, che a sua volta aveva preso il posto di Briffod. Il responsabile medico di Swiss Olympics, Hanspeter Betschart, ha dichiarato che non è ancora chiaro se l'infezione sia legata alla qualità dell'acqua della. Adrien Briffod, in un'intervista, ha espresso dubbi sulla possibile contaminazione, evidenziando la necessità di indagare.