Olimpiadi 2024 peggiori della storia | da Paltrinieri che beve m a Ceccon che dorme come un clochard

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ledi Parigi, attese con grande entusiasmo per il ritorno del grande evento sportivo nella capitale francese, si stanno trasformando in un incubo per molti atleti e organizzatori. Oltre alla bufera sull’atleta iperandrogenica Imane Khelif, anche le condizioni ambientali, logistiche e sanitarie stanno scatenando una serie di polemiche che rischiano di offuscare l’intero evento. Il casoSenna: acque torbide e infezioni Uno degli episodi più controversi riguarda le gare di nuoto e triathlon svoltesi nella Senna, il fiume simbolo di Parigi. Nonostante i massicci investimenti per la bonifica delle acque, che ammontano a circa 1,4 miliardi di euro, le recenti forti piogge hanno peggiorato drasticamente la qualità dell’acqua, aumentando la concentrazione di batteri pericolosil’Escherichia coli.